Burdur'da nisan ayı ihracatı 21 milyon 132 bin 740 dolar oldu - Son Dakika
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Burdur'da nisan ayı ihracatı 21 milyon 132 bin 740 dolar oldu

06.05.2022 12:13
Burdur'da nisan ayı ihracatı 21 milyon 132 bin 740 dolar oldu

Burdur'da nisan ayı ihracatının 21 milyon 132 bin 740 dolar olduğu bildirildi.

Burdur'da nisan ayı ihracatının 21 milyon 132 bin 740 dolar olduğu bildirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayınladığı verileri değerlendirerek Burdur'da 2022'nin nisan ayında 21 milyon 132 bin 740 dolarlık ihracat olduğunu belirtti.

1 Ocak-30 Nisan'daki ihracat tutarının da 91 milyon 360 bin 450 dolara yükseldiğini vurgulayan Keyik, "İlimizde nisan ayı için en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç sektör sırasıyla, madencilik, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile demir ve demir dışı metallerdir." ifadesini kullandı.

Keyik, madencilik ürünlerinde 10 milyon 641 bin 580 dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 5 milyon 202 bin 420 dolar, demir ve demir dışı metallerde 605 bin 310 dolar ihracat gerçekleştiğini aktararak şunları kaydetti:

"Serbest bölgelerden yapılan ve işletmesi ilimizde olduğu halde başka illerin vergi dairelerine kayıtlı firmaların yaptığı ihracatlar hariç nisan ayında en çok dış ticaret yaptığımız ilk üç ülke Çin 5 milyon 351 bin 60 dolarla Çin, 5 milyon 7 bin 640 dolarla İsrail, 4 milyon 70 bin 500 dolarla ABD oldu. Küresel ekonomideki zorluk ve dalgalanmalara rağmen ilimizin ihracat hacmini sürdürülebilir kılan tüm sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve işletme sahiplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

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İhracat, Burdur, dolar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da nisan ayı ihracatı 21 milyon 132 bin 740 dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da nisan ayı ihracatı 21 milyon 132 bin 740 dolar oldu - Son Dakika
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