Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Burdur'da öğrenci evinde çıkan yangında, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Yangın, gece saatlerinde Emek Mahallesi Yükselen sokaktaki binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci evinde prize takılı elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, alevlere müdahale etti. Yangın diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. - BURDUR