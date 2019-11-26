Son Dakika Haberleri: Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Burdur'da öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Harmanlı köyünden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Ercan Bişken idaresindeki 15 AAP 359 plakalı servis aracı köy kavşağında Sezgin Çelik'in kullandığı 20 Y 6540 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler Bişken ve Çelik ile otomobilde bulunan Onur Kaygısız yaralandı.

Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan servis aracı sürücüsü Bişgen, tedavi edildikten sonra taburcu edilirken Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik ve Kaygısız'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yeşilova, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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