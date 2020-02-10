Burdur'da öğrenci servisi yandı - Son Dakika
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Burdur'da öğrenci servisi yandı

7 saat önce

Burdur'da öğrenci servisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Burdur'da öğrenci servisi yandı, System.String[]

Burdur'da öğrenci servisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Orhan Altıntaş'ın kullandığı 15 C 0063 plakalı servis, Çallıca köyündeki lise öğrencilerini Burdur merkeze getirmek için yola çıktı. Burdur- Karamanlı kara yolu Kemer yol ayrımında aracın motor kısmından koku geldiğin fark eden sürücü, servisi durdurarak 30 öğrenciyi tahliye etti.

Kısa süre sonra öğrenci servisi yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası öğrenci servisi kullanılmaz hale gelirken, öğrenciler başka bir araçla okullarına gönderildi.

Altıntaş, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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