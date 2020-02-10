Burdur'da öğrenci servisi yandı - Son Dakika

Orhan Altıntaş 'ın kullandığı 15 C 0063 plakalı servis, Çallıca köyündeki lise öğrencilerini Burdur merkeze getirmek için yola çıktı. Burdur- Karamanlı kara yolu Kemer yol ayrımında aracın motor kısmından koku geldiğin fark eden sürücü, servisi durdurarak 30 öğrenciyi tahliye etti.

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