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BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI - Son Dakika

BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI

22.09.2021 15:25

BURDUR'da 'Okulumu seviyorum, aşımı oluyorum' kampanyası kapsamında merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde öğrencilere Covid-19 aşısı uygulandı.

BURDUR'da 'Okulumu seviyorum, aşımı oluyorum' kampanyası kapsamında merkez 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde öğrencilere Covid-19 aşısı uygulandı.

Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Okulumu seviyorum aşımı oluyorum' kampanyası kapsamında il genelindeki tüm okullarda velilerinin onayı alınarak öğrencilere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan aşılama çalışması sırasında gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Burdur'da 12-19 yaş arasında 11 bin 200 doz aşılama yaptıklarını söyledi. Şenbayram, Tüm ilimizde çocuklarımıza yönelik bir aşılama çalışması yürütmekteyiz. Bu çalışmayı 'Okulumu seviyorum, aşımı oluyorum' sloganı ile yapıyoruz. Covid pandemisiyle mücadelede en büyük silahımız aşı. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için olmazsa olmazımız. Bizi burada mutlu eden öğrencilerimizden ve velilerimizden çok yoğun bir ilgi var. Burdur halkımıza, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum dedi.

12- 19 yaş grubunda 11 bin 200 doz aşı yaptıklarını vurgulayan Sırrı Şenbayram, Bunu artırmakla ilgili gayretimiz devam etmekte. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sayıları daha da artırıp okullarımızdaki eğitimin sürekliliği anlamında da önemli bir çalışmamız olacak. Burdur'umuz, Sayın Bakanımızın açıkladığı verilere göre şu anda iki doz aşısını tamamlayan iller arasında 9'uncu sırada. 420 bin doz aşı yaptık Burdur'umuzda. Yüzde 75'e tekabül ediyor iki doz aşısını tamamlayanlar. Yüzde 90'a yakın da tek doz aşı yaptıranlar var. Biz randevusuz olarak toplum sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde bu aşıları yapmaktayız. Köylerimizde, mahallelerimizde, ilimizin pazar yerlerinde mobil aşılama çalışmalarımız devam etmektedir diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da şöyle dedi

İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız bir çalışma ile velilerimizin onayıyla öğrencilerimize toplu aşılama çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda velilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüze hizmeti okullarımıza taşıdığı için teşekkür ediyorum. Covid ile mücadelede en üst silahımız aşı. Bunu ne kadar yaygınlaştırabilirsek bu dertten bir an evvel kurtulacağız. Bu anlayışla tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Bu çalışma ile öğrencilerimizin ülke genelinde en yüksek oranda aşılanmış olmasını hedefliyoruz. Bu sayede çocuklarımızın, toplumun sağlığını koruma anlamında bir emek verme gayretindeyiz. İnşallah sonucu başarılı olur. Yüz yüze eğitimin devamı için bu çalışmalar gerekli, bizim için önemli.

Aşı olan öğrenciler ve velileri de aşı olmanın önemine dikkat çekerek herkesi aşı olmaya davet etti.

BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI
BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI
BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI
BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, 15 Temmuz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA ÖĞRENCİLER AŞILANDI - Son Dakika


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