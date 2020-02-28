Son Dakika › Güncel › Burdur'da öğrenciler, İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
Burdur'da öğrenciler, İdlib şehitleri için yürüdü
6 saat önce
BURDUR'da üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
BURDUR'da üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Şehit haberlerinden sonra dün gece Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, ellerindeki bayraklar ile tekbir ve sloganlar atarak Binbaşı Magruf Kışlası önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" slganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan saygı duruşunda bulunup, dua okuduktan sonra ayrıldı.
Son Dakika İdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı