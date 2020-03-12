Burdur'da öğrenciler otogara akın etti - Son Dakika

Korona virüsü salgınına karşı okullara tatil kararının ardından Burdur otogarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüs firmalarının gişeleri önünde biriken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu.



Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.



Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Burdur Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, birçok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler gişeler önünde uzun kuyruklar oluştururken, bilet almak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti. - BURDUR