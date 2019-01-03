Son Dakika Haberleri: Burdur'da Öğrencilerden 15 Temmuz Sergisi

Burdur'da Öğrencilerden 15 Temmuz Sergisi

12 dakika önce

Burdur'da, öğrencilerin hazırladığı, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin darbe girişimine karşı direnişini anlatan "15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar" adlı rölyef sergisi açıldı.

Burdur'da Öğrencilerden 15 Temmuz Sergisi, System.String[]
Burdur'da, öğrencilerin hazırladığı, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin darbe girişimine karşı direnişini anlatan "15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar" adlı rölyef sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin sergisinin açılışını, Vali Hasan Şıldak, 15 Temmuz şehitlerinden astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, şehit polis memuru Akif Altay'ın annesi Fadime, eşi Gülsüm ve oğlu Niyazi Altay ile AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik yaptı.

Sergiyi gezen Ömer Halisdemir'in kız kardeşi Elif Serin ve Akif Altay'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülsüm Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergiyi çok beğendiğini, her gün özlemle yaşadıklarını söyledi.

Vatanın tekrar o günleri yaşamaması için bayrağa sıkı sıkı sarılması gerektiğini vurgulayan Altay, "Nasıl çocuklarımızı yetim, eşleri gözü yaşlı bıraktılarsa Rabbim de onları bıraksın, dünyada ve ahirette yüzleri hiç gülmesin. Bu vatana, devlete Rabbim güç kuvvet versin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iri ve diri devam edelim inşallah." diye konuştu.

Vali Şıldak da şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiğini belirterek, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmayacak. Terörün her türlü faaliyeti ülkemizde adım adım takip ediliyor ve şüheda kanıyla sulanmış bu vatanın sahipleri var. Bu sahipler, bu vatana her zaman tarihin her döneminde sahip çıkmayı bilmiştir. Aziz milletimiz aynı bilince ve duyarlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:48 Kaynak: AA

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