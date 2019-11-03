Son Dakika Haberleri: Burdur'da öğrencilerden ulaşım ücretine tepki
Son Dakika Güncel Burdur'da öğrencilerden ulaşım ücretine tepki

Burdur'da öğrencilerden ulaşım ücretine tepki

6 saat önce

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, özel halk otobüslerinde uygulanan öğrenci ücret tarifesini protesto etti.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, özel halk otobüslerinde uygulanan öğrenci ücret tarifesini protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde pankart ve dövizlerle toplanan bir grup öğrenci, ıslık çalarak yüksek buldukları ücretlere tepki gösterdi.

MAKÜ Öğrenci Topluluklar Birliği adına açıklama yapan Müslüm Tapanlı, Burdur kent içi toplu taşıma ücretlerine yönelik eylem süreci başlattıklarını söyledi.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Tapanlı, kooperatif yöneticilerinin belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği takdirde ücretlerde yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabileceğini kendilerine ilettiğini aktardı.

Tapanlı, daha önce de sosyal medya üzerinden "#yetersizbakiyeburdur" etiketiyle sosyal farkındalık çalışması başlattıklarını ve bunun üzerine 2 lira 25 kuruş olan öğrenci taşıma ücretinin 1 lira 95 kuruşa indirildiğini kaydetti.

Başlattıkları çalışmanın bir öğrenci hareketi olduğunu ve içerisinde hiçbir siyasi hesap ya da amaç bulunmadığını söyleyen Tapanlı, "Tek isteğimiz toplu taşımada indirime gidilmesi. Kent kart ücretinin çevre illerdeki toplu taşıma ücreti olan 1 lira 75 kuruşa çekilmesini istiyoruz. Bunun dışında hiçbir ücretlendirmeyi kabul etmeyeceğiz." dedi.

Tapanlı, toplu taşıma ücretlerine zam veya indirim yapma hakkı ve yetkisinin belediye meclisine ait olduğunu belirtti.

Öğrenciler, eylemlerinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla maske taktı.

Yaklaşık bir saat süren protesto gösterisinin ardından öğrenciler dağıldı.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 2 lira 25 kuruş olan öğrenci taşıma ücretinin 3 Kasım'dan itibaren 1 lira 95 kuruş olarak güncellendiğini duyurmuştu.

Burdur'da öğrencilerden ulaşım ücretine tepki

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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