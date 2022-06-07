Burdur'da öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula 1 aracıyla test sürüşü yapıldı

Burdur'da lise öğrencilerinin ürettiği elektrikli "Formula 1" aracıyla polis gözetiminde test sürüşü gerçekleştirildi.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının (BUTSO) desteğiyle 20 Kasım 2021 tarihinde başlatılan proje kapsamında "elektrikli Formula 1 arabası" üretildi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarından 6 öğretmen ve 126 öğrencinin çalışmasıyla 30 Mayıs'ta tamamlanan projenin lise bahçesinde tanıtımı yapıldı.

Daha önce denenmeyen bir konseptle üretildiği belirtilen "Formula-E 1" aracıyla tanıtım öncesinde, Burdur- Karamanlı kara yolu, Ali Kemal Erdem Bulvarı güzergahında trafik polisleri gözetiminde test sürüşü yapıldı.

Proje ekibinden Ali Osman Bektaş, yaptığı açıklamada, 6 ayda ürettikleri aracın şase, motor ve kaporta kısımlarından oluştuğunu söyledi. Öğrencilerin projeye doğrudan katkıda bulunduklarını vurgulayan Bektaş, "Aracımız proje ekibi ve öğrenciler tarafından tamamen el işçiliğiyle üretildi." dedi.

Bektaş, bugünün teknolojisine uygun olarak üretilen aracın bütün aşamalarında öğrencilerin yer aldığını, yaşayarak öğrendiklerini aktardı.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni Hakan Yeşilyurt da 5,5 beygirlik elektrikli motor kullanılan, 3,8 metre uzunlukta, 2 metre genişlikte tasarlanan aracın saatte 80 kilometre hıza ulaşabildiğini anlattı.