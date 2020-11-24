Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı - Son Dakika

Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı

24.11.2020 13:08
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve E-Tören'le kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve E-Tören'le kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Burdur Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla sona erdi. Covid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen törene Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve şube müdürleri katıldı.

Burdur Valiliği'nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Pandemi dolayısıyla Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Youtube kanalından özel hazırlanan bir programla online olarak kutlandı.

Öğrencilerin, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan E-Tören'de Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Emre Çay, "Büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi doğru insan ve vatandaş olmayı, vatan ve millet sevgisini öğreten ve içinde bulunduğumuz dönemde bile uzaktan yakından ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakarlık göstererek eğitim öğretim faaliyetleri gösteren öğretmenlerimize armağan edilen bu günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle kutsal görevlerini bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla yerine getirebileceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken öğretmenlerimize mutlu, huzurlu günler diliyorum" dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında özel olarak hazırlanan online programda Burdur Valisi Ali Arslantaş, Öğretmenler Günü'nü kutlayan bir metin yayımladı. Yayımlanan metinde Arslantaş, "Ülkemizin dört bir tarafında en ücra köylerine varıncaya kadar, büyük bir özveri ve sabır içerisinde, titizlikle mesleğini sürdüren, kültürümüzüz, yarınlarımızın ve gençlerimizin teminatı öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Bizler ilim ve irfan öğreten kimselere hürmet etmeyi, bize bir harf öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi buyuran bir medeniyetin mensuplarıyız. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır." Sözüyle öğretmenlere verilen değeri açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu duygularla Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde bütün öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin koro şarkılarıyla devam eden program öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi. - BURDUR

Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı
Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı

Cumhuriyet Meydanı, Öğretmenler Günü, Burdur, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı         
12:07
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı         
11:41
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei