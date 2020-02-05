Burdur'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Burdur'da okul servisleri denetlendi

6 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesi Trafik Zabıta Birimi'ne bağlı ekipler, ara tatilin ardından okul servis araçlarını yeniden denetlemeye başladı.

Burdur'da okul servisleri denetlendi, System.String[]

BURDUR (İHA) – Burdur Belediyesi Trafik Zabıta Birimi'ne bağlı ekipler, ara tatilin ardından okul servis araçlarını yeniden denetlemeye başladı.


Burdur Belediyesi Trafik Zabıta Birimi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından her gün onlarca öğrencinin kullandığı C Plaka okul servis araçlarını, denetimlerini sürdürüyor. Denetlemelerde öncelikle okul servis araçları kullanma belgeleri, çalışma ruhsatları kontrol edildi. Bunun dışında okul servis araçları, servisleri inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı. Buna göre de araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri, yardımcı personel ve iniş binişlerde çocuklara refakat edilip edilmesi gibi maddeler değerlendirildi. - BURDUR

Zabıta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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