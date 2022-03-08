Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

08.03.2022 16:23
Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Burdur ve ilçelerinde deprem farkındalığını artırmak amacıyla okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Burdur ve ilçelerinde deprem farkındalığını artırmak amacıyla okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ile AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz de katıldı.

Tatbikatta, okulda depreme yakalanan öğrencilerin siren çalmasının ardından yapması gerekenler uygulamalı gösterildi.

Binaları tahliye eden öğrencilere okul bahçesinde AFAD ekipleri, deprem çadırı kurmayı da öğretti.

Kemer İlköğretim Okulundaki tatbikat da alarm çalmasıyla başladı. Tüm öğrenciler çök kapan hareketiyle kendilerini korumaya aldı.

Sarsıntı geçtikten sonra öğrenciler plana uygun olarak okulu terk etti.???????

YORUMLAR
500
AFAD ekipleri tarafından gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi AFAD ekipleri tarafından gönüllülere arama kurtarma eğitimi verildi Tüm kurumlarda 160 tatbikat gerçekleştirilecek Tüm kurumlarda 160 tatbikat gerçekleştirilecek

Deprem, Burdur, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement