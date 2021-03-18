Burdur'da öldürülen 17 yaşındaki genç kızın cenazesi adli tıp morgundan alındı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Tartıştığı E.Y. (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen G.C'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Buradaki otopsinin ardından genç kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Bucak ilçesine götürüldü.

Bu arada, G.C'nin sosyal medya hesabından bir süre önce Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in fotoğrafı ile " Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay" yazısını paylaştığı belirlendi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta dün E.Y, tartıştığı G.C'yi bıçaklayarak öldürmüş, şüpheli tutuklanmıştı.