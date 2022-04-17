Burdur'da öldürülen kadının görüntüsünü paylaştıkları iddia edilen şüpheliler salıverildi - Son Dakika

Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadının olay yerinde ve hastanede çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Atatürk Caddesi'nde tüfekle vurulan Nurcan Seçer'in olay yerindeki fotoğrafının ve hastanede kaydedilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan A.A. ve R.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Hastane personeli R.K. hakkında başlatılan idari soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Olay

Serhan Seçer, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran karısı Nurcan Seçer'i (35) 8 Nisan'da tüfekle ateş açarak başından yaralamış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, zanlı tutuklanmıştı.

Öldürülen kadının ağabeyinin şikayeti üzerine olaydan sonra çekilerek sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı.