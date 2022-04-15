Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntüsünün paylaşılmasının ardından 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Burç Mahallesi'nde 8 Nisan'da eşinin, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen S.S, karısı N.S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli S.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Atatürk Caddesi'nde kocası tarafından tüfekle vurulan N.S. ile ilgili kamera görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla yayınlandığının anlaşıldığı, konuyla ilgili olarak adli ve Valilikçe de idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi. N.S'nin olay yerindeki fotoğrafının ve hastanede kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçunun meydana geldiğine işaret edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda olay yerinde çekilen fotoğrafın A.A. tarafından çekilerek dağıtıldığı, hastanede çekilen görüntü kaydının ise R.K. tarafından çekilerek dağıtıldığı tespit edilmiş, şahıslar yakalanarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

MAKTÜLÜN AĞABEYİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öldürülen N.S'nin ağabeyi Ömer Kılıç, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Burdur Adliyesine gelen Ömer Kılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ailesiyle acılarını yaşarken hastanede kardeşinin uygunsuz, mahrem videolarının paylaşıldığını iddia eden Kılıç, olaydan sorumlu olan kişi ya da kişilerin bulunup, ceza almalarını istediklerini dile getirdi. Bu görüntüleri paylaşan insanların bu kadar vicdansız olabilmelerine inanamadıklarını ifade eden Kılıç, "Onların da çocukları, eşleri, hanımları, evlatları var. Çok ayıp." dedi.

"ŞÜPHELİ, KADININ YAKINLARINA DA SİLAH DOĞRULTMUŞ"

Kardeşini öldüren şüphelinin olaydan sonra dükkanlarına gelerek kendisine ve babasına da silah doğrulttuğunu öne süren Kılıç, "Tüfeğin tetiğine bastı ama patlamadı. Düzeltti tekrardan doğrulttu yine silah patlamadı. Allah korudu. O arada araya girmeye çalışan babama da silahı doğrulttu. Sonra karşıdan kendi babası geldi. O sırada ben dışarıya kaçtım. Sonra polis aradım." diye konuştu.

Ailenin avukatı Süleyman Kesici de olayın takipçisi olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Şüphelinin en yüksek şekilde cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Ayrıca ortaya çıkan bu uygunsuz görüntüler müvekkillerimin acılarını daha da artırmıştır. Çok üzgünler, bundan dolayı bir suç duyurusunda bulunuldu. Sosyal medyada bu uygunsuz görüntülerin paylaşılması Türk Caza Kanunu'nun 130'uncu maddesi gereği suç teşkil ediyor. Sürecin takipçisiyiz. Bu görüntüleri paylaşanların hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız."Öte yandan, Burdur Sağlık Müdürlüğünün de soruşturma kapsamında inceleme ve çalışma yürüttüğü öğrenildi.