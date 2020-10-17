Burdur'da olta balıkçılığı yarışması düzenlendi - Son Dakika

Burdur'da, Bucak Belediyesi 1. Bucak Olta Balıkçılığı Yarışması düzenlendi.

Kent Ormanı Onaç Barajı'nda organize edilen yarışmaya AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Mustafa Oğuz ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ünal, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, spor amaçlı yapılan olta balıkçılığında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Yarışmada vatandaşlarla oltalarını baraja attıklarını belirten Ünal, katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada 34 katılımcıdan en çok balık tutan Abdurrahman İleri birinci, Hasan Duru ikinci, Melih Alkale ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Bucak Belediyesince olta takımı hediye edildi.