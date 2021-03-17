Burdur'da "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışması - Son Dakika

Burdur'da "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışması

17.03.2021 18:53
Burdur'da

Burdur Müftülüğünce, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Burdur Müftülüğünce, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca genç nesillerin İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi anlamaları ve tanımaları için farkındalık oluşturmak amacıyla lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında Burdur'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Resimde birinci olan Hüseyin Türker Ortaokulu öğrencisi Emre Altınışık ve kompozisyon birincisi Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Naz Sevim, hediyelerini Burdur Müftüsü Enver Türkmen'den aldı.

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini belirterek, "Gençleri tarihleriyle barışık ve tarihlerini bilerek geleceğe hazırlamak için ödüllendirdik." dedi.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Burdur, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal' temalı resim ve kompozisyon yarışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, 6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, "Takmayı unutmuşum" diyerek kendini savundu         
19:05
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı         
18:28
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 19:33:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei