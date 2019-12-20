Burdur'da organize hayvancılık ve kadın girişimciler toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da organize hayvancılık ve kadın girişimciler toplantısı yapıldı - Son Dakika

Burdur'da organize hayvancılık ve kadın girişimciler toplantısı yapıldı

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde organize hayvancılık ile kadın girişimciliğe yönelik toplantı düzenlendi.

Burdur'da organize hayvancılık ve kadın girişimciler toplantısı yapıldı, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesinde organize hayvancılık ile kadın girişimciliğe yönelik toplantı düzenlendi.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, katılımcılara planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Organize hayvancılık bölgesine yönelik de kooperatif şeklinde çalışma yapılabileceğini belirten Selimoğlu "Tek amacımız, Karamanlı'da tarımsal üretimi, besiciliği, süt üretimini geliştirerek üreticilere katkı sağlamaktır. İlçe içinde sıkışan ve önünü göremeyen üreticilerimizin organize hayvancılık bölgesiyle önünü açarak, nitelikli ve kaliteli üretimle hem kazançlarını artırmayı hem de ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.


Toplantıda Danışman Önder Çelik de kooperatifte üyelik, yapılabilecek faaliyetler, Türkiye'deki örnek kooperatif çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Girişimcilik toplantısı sonunda Karamanlı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulması yönünde karar alındı.

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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