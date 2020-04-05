Burdur'da orman yangını - Son Dakika

Burdur'un Kemer ilçesi Akören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına Burdur Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleriyle çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.

Burdur 'da orman yangını

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