Son Dakika › Güncel › Burdur'da orman yangını: 50 hektar zarar gördü - Son Dakika
Burdur'da orman yangını: 50 hektar zarar gördü
6 saat önce
BURDUR'un Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü.
BURDUR'un Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü.
Burdur'un Kemer ilçesi Akören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına Burdur Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleriyle çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:12 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık