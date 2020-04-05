Burdur'da orman yangını: 50 hektar zarar gördü (2) - Son Dakika

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Burdur'da orman yangını: 50 hektar zarar gördü (2)
6 saat önce
SÖNDÜRÜLDÜBurdur'un Kemer ilçesinde çıkan, 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ
Burdur'un Kemer ilçesinde çıkan, 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:05 Kaynak: DHA
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