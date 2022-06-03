Burdur'da ormanlık alana düşen yamaç paraşütçüsü kurtarıldı - Son Dakika
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Burdur'da ormanlık alana düşen yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

03.06.2022 17:17
Burdur'da ormanlık alana düşen yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ormanlık alana düşen yamaç paraşütçüsü kadın kurtarıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ormanlık alana düşen yamaç paraşütçüsü kadın kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Emine İ. (26), Denizli'nin Çameli ilçesi Yaylacık Dağı 2150 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşütçü, Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça Beldesi yayla mevkisinde belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ormanlık alanda ulaşılan ve s??ağ dizinden yaralandığı tespit edilen Emine İ, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Gölhisar, Denizli, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da ormanlık alana düşen yamaç paraşütçüsü kurtarıldı - Son Dakika

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