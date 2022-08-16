Ortaokul öğrencisi İ.S.G., 18 Mart'ta öğle arasında okuldan çıktı. Eve gittiği sırada kızın elindeki resim dosyaları, rüzgarda uçuştu. Bunu gören Nadir Çin, çocuğa yardımcı olma bahanesiyle yanına yaklaştı. Çin, "Sana yemek ısmarlayayım" dediği çocuğu, çalıştığı İl Sağlık Müdürlüğü 'nün arşiv odasına götürerek cinsel tacizde bulunup, fotoğraflarını çekti. Nadir Çin, çocuğa da yaşananlardan kimseye bahsetmemesi gerektiğini söyledi. Öğle arasında eve gelmeyen kızını merak eden anne, polise haber verdi. Okula gittiğinde polisi gören İ.S.G. ise yaşadıklarını anlattı. Çocuğun ifadesi sonrası gözaltına alınan Çin, İl Sağlık Müdürlüğü'nce de açığa alındı. Adliyeye sevk edilen Nadir Çin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, 18 mart, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çocuğa cinsel istismar sanığına 16 yıl hapis - Son Dakika

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