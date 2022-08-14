TAMİR ETTİĞİ LASTİKLERDEN ÇIKAN CİSİMLERİ PANODA SERGİLİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TAMİR ETTİĞİ LASTİKLERDEN ÇIKAN CİSİMLERİ PANODA SERGİLİYOR

14.08.2022 11:39

BURDUR'da oto lastik tamircisi Necati Çılgın (50), tamir ettiği araç lastiklerinden çıkan malzemeleri dükkanındaki panoda sergiliyor.

BURDUR'da oto lastik tamircisi Necati Çılgın (50), tamir ettiği araç lastiklerinden çıkan malzemeleri dükkanındaki panoda sergiliyor. Panonun 5 yıllık mazisi olduğunu belirten Çılgın, Bu panoda yaklaşık 2 bin 500 civarında cisim var. Anahtar var, tornavida var, bıçak var dedi.

Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde oto lastik tamircisi Necati Çılgın, dükkanına tamir için bırakılan araçların lastiklerinden çıkan malzemeleri bir panoda sergilemek istedi. 5 yıl önce aldığı karar sonrası Çılgın, lastiklerin patlamasına neden olan malzemeleri bir panoda sergilemeye başladı. Çivi, vida, tel, demir ve balata parçası gibi cisimlerin de aralarında olduğu 2 bin 500 malzemenin bulunduğu pano, müşterilerin ilgisini çekiyor.

'ÇOK İLGİNÇ CİSİMLER VAR'

İlkokuldan mezun olduktan oto lastik tamiri işine başladığını söyleyen Necati Çılgın, Son 20 yıldır bu dükkanda mesleğimi sürdürüyorum. Yaklaşık 5 yıl önce lastiklere batan cisimleri koleksiyon gibi 'Kartona yapıştırayım' diye aklıma geldi. Lastiklerden çıkan cisimleri, iş yerimin duvarındaki kartonpiyer malzemenin üzerine teker teker yapıştırdım. Çok ilginç cisimler var. Balya makinesi, sayma ipi demiri, gırgır makarası, balata, somun gibi cisimler var. Genellikle lastiklerden akıllı cıvata ve çivi çıkıyor dedi.

'BAZILARI İNANMIYOR'

Müşterilerinin merakla panodaki malzemeleri sorduğunu ve 'Hepsi lastiklerden mi çıktı' dediğini anlatan Çılgın, Görenler, çıkan cisimlere araç sahiplerinin isimlerini de yazmamı söyledi. Fakat o biraz zor. 'Bunlar gerçekten lastikten mi' çıktı diye soruyorlar. 'Evet' diyorum, bazıları inanmıyor. Bu panonun 5 yıllık mazisi var. Bu panoda yaklaşık 2 bin 500 civarında cisim vardır. Anahtar var, tornavida var, bıçak var diye konuştu. Necati Çılgın, lastiklerden çıkan cisimleri gören şoförlerin bazen kendilerinin de inanamadığını söyledi. (DHA)

YORUMLAR
500
Başkent trafik kazası Başkent trafik kazası Savunma Sanayii Başkanı Demir, Sarsılmaz tesislerine ziyarette bulunarak silahları test etti Açıklaması Savunma Sanayii Başkanı Demir, Sarsılmaz tesislerine ziyarette bulunarak silahları test etti Açıklaması Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAMİR ETTİĞİ LASTİKLERDEN ÇIKAN CİSİMLERİ PANODA SERGİLİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: TAMİR ETTİĞİ LASTİKLERDEN ÇIKAN CİSİMLERİ PANODA SERGİLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement