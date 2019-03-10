Son Dakika Haberleri: Burdur'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Burdur'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

32 dakika önce

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu Hüsnü Ergene (20) hayatını kaybetti, 2'si kardeş 4 kişi yaralandı.

Burdur'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu Hüsnü Ergene (20) hayatını kaybetti, 2'si kardeş 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Burdur- Karamanlı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüsnü Ergene yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Hüsnü Ergene olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan İbrahim Atabil (23) ve Veli Uygun (26) ile Hakan (23) ve Volkan Aykut (23) kardeşler ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan İbrahim Atabil'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hüsnü Ergene'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hüsnü Ergene'nin arkadaşları olan ve merkez Suludere köyünde oturan Hakan ve Volkan Aykut kardeşleri evlerine bırakmak için giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:32 Kaynak: DHA

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