Burdur'da otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Meral Yatar (46) idaresindeki 10 TJ 200 plakalı otomobil, Bayır Kavşağı mevkisinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada, araçta bulunan Şeref Yatar (55) hayatını kaybetti, sürücü Yatar ve Atakan Yatar (24) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:31 - Kaynak: AA
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