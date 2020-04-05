Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Veysel Çavga'nın (32) kullandığı 15 AZ 111 plakalı otomobil, Burdur- Isparta kara yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Otomobilde bulunan sürücünün eşi Sultan Çavga (33) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Araçtan fırlayarak ağır yaralanan sürücü ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sultan Çavga'nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.