Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Resul Candan'ın kullandığı 15 SD 284 plakalı otomobil, Burdur- Karamanlı kara yolu Kemer yol ayrımı yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Candan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Candan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Otomobildekilerin Antalya'da vefat eden yakınlarının cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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