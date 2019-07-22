Son Dakika Haberleri: Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü
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Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Osman Göz (19) yönetimindeki 15 AAB 580 plakalı otomobil, Kızılkaya- Korkuteli kara yolu Yuva köyü kavşağında Hasan Usta (49) yönetimindeki 07 Z 6248 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve trafik ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Göz ve amcası Mehmet Göz'ün (72) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan diğer Osman Göz (85) ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Hasan Usta'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hasan Usta, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:23 Kaynak: AA
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