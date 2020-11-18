Burdur'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Güllü Kaya , Aynur Kaya , Elmas Aydoğan ve Hıdır Aydoğan yaralandı.

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