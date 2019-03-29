Son Dakika Haberleri: Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

40 dakika önce

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ramazan Akça idaresindeki 07 DBJ 70 plakalı otomobil, Manastır Kavşağı'nda Mehmet Göçmen'in (22) kullandığı 15 PD 718 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Göçmen, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Ramazan Akça, MEhmet Göçmen, Burdur, Güncel
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