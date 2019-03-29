Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
40 dakika önce
Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Burdur
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Ramazan Akça
idaresindeki 07 DBJ 70 plakalı otomobil, Manastır Kavşağı'nda Mehmet Göçmen'in (22) kullandığı 15 PD 718 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Göçmen, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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