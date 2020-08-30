Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Burdur 'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur