Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Burdur'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mehmet Ercan (55) yönetimindeki 15 T 0088 plakalı taksi, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Aysu Arlı (22) idaresindeki 15 AS 251 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastane kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:23 - Kaynak: AA
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