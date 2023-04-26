Minibüsün otomobili dümdüz ettiği kazada 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Minibüsün otomobili dümdüz ettiği kazada 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

26.04.2023 13:16

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında otomobil minibüsle çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü Bayram Sipahi yaşamını yitirirken, 2 minibüs yolcusu ise hastanelik oldu. Otomobilin adeta dümdüz olduğu kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi.

Burdur- Fethiye kara yolu El Sanatları Merkezi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin K. (66) yönetimindeki minibüs ile Bayram Sipahi (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta çarpışan araçların yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Sercan Çiftçi: Acele giden eceli gelir Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Kaza yapan şoförlerin yaşları biri 66 biri 70 iptal ehliyetleri iptal edilmesi gerekir bence Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Erhan yılmaz sen de 66 yaşına geldiğinde ehliyetini teslim et sana zahmet savunduğum fikri uygulamak gerekir yoksa sadece sözde kalir 1 0 Yayından Kaldır
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Fethiye, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsün otomobili dümdüz ettiği kazada 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüsün otomobili dümdüz ettiği kazada 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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