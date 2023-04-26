Minibüsün otomobili dümdüz ettiği kazada 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Burdur- Fethiye kara yolu El Sanatları Merkezi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin K. (66) yönetimindeki minibüs ile Bayram Sipahi (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Sipahi ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeliha Ç. (23) ve Sultan D. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Bayram Sipahi kurtarılamadı. Sipahi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna alındı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta çarpışan araçların yola savrulduğu anlar yer aldı.