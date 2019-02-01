Son Dakika Haberleri: Burdur'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Burdur'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

8 dakika önce

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Burdur'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı, System.String[]
BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burdur- Antalya yolu üzerindeki Söğüt beldesi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden Antalya'ya seyreden Ulaş Karaman (40) yönetimindeki 39-TZ-DR yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Ulaş Karaman ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Turgut (43), Gülnur Arıkan Karataş (34), Gönül Turgut (40), Zekiye Tekkoyun (35) ve Elif Zehra Karataş (3) hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen saglık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:12 Kaynak: DHA

Karaman, Antalya, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti Gözü Dönmüş Koca, Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ediyor

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:20:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]