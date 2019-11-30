Son Dakika Haberleri: Burdur'da otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
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Burdur'da otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Burdur'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Burdur'da asker uğurlamasından dönenleri taşıyan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan Osman Yurtseven idaresindeki 15 NB 040 plakalı otomobil, Isparta - Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yurtseven ve otomobildeki 4 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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