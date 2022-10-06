Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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