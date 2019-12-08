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Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
6 saat önce
Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gölhisar'a giden Ergün Yılmaz'ın kullandığı 20 BR 548 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Erdal Yüksel yönetimindeki 15 HK 358 plakalı otomobil, Çamköy kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mehmet ve Raziye Özeren ile İpek Yılmaz yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Yüksel hayatını kaybetti.
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