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Son Dakika Güncel Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gölhisar'a giden Ergün Yılmaz'ın kullandığı 20 BR 548 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Erdal Yüksel yönetimindeki 15 HK 358 plakalı otomobil, Çamköy kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mehmet ve Raziye Özeren ile İpek Yılmaz yaralandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Yüksel hayatını kaybetti.

Gölhisar, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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