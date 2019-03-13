Burdur'da Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 4 Yaralı
1 saat önce
BURDUR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
BURDUR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İrem Su
Akkaya'nın (19) hayati tehlikesinin bulunduğu, cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı belirtildi. Kaza, saat 07.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstiklal Yerleşkesi kavşağında meydana geldi. Süleyman Emre Kılınç
'ın kullandığı 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre Esmer yönetimindeki 03 RF
575 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazada sürücüler ve araçlardaki İrem Su Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan İrem Su Akkaya'nın, cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi. - Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:12 Kaynak: DHA
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