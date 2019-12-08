Son Dakika › Güncel › Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
6 saat önce
HASTANEDE KURTARILAMADIBurdur'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden, sağlık durumu ağır olan Erdal Yüksel, sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
HASTANEDE KURTARILAMADI
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden, sağlık durumu ağır olan Erdal Yüksel, sevk edildiği Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
3 çocuk annesi, intihar etti Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı