Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi - Son Dakika

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların merkez ve ilçelere giriş çıkışına sınırlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerin hassas şekilde uygulandığı belirtildi.

Son günlerde il genelinde araç yoğunluğu ve hareketliliğinde artış gözlendiğine işaret edilen açıklamada, salgınla mücadelede daha etkili sonuçlarının elde edilebilmesi amacıyla, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda bazı ek kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kurulun özel araçların bazı istisnalar dışında Burdur merkez ve ilçelere kontrollü olarak giriş çıkış yapmalarına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada istisnai durumlar ise şu şekilde sıralandı:

"Temel İhtiyaçlar (gıda, temizlik vb.) ilaç ve tıbbi malzemeler ile tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli malzemelerin lojistiği, üretimi ve nakliyesini yapanlar, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlardan transit geçiş yapacak olanlar, başka illerden gelip ilde ikametine gidecek olanlar, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminde görevli olanlar, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinden ikamet ve iş yerleri farklı ilçelerde bulunanlar, başta sağlık, güvenlik ve veterinerlik hizmetleri olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönenler, kendisi veya eşinin birinci derece yakınının cenazesine katılmak isteyenler, ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç cenaze nakline refakat edecekler (en fazla 4 kişi), bulunduğu kentte son 5 gün içinde gelmiş, ancak kalacak yeri olmayıp ikametine dönmek isteyenler, (5 gün içinde geldiğini ibraz etmek şartıyla), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresi dolanlar, İl Göç İdaresi tarafından verilen yol izin belgesine sahip olanlar, tıbbi cihazların, asansör, beyaz eşya tamir ve periyodik bakım hizmetini veren servislerin personeli, (görev/yetki belgesi ibraz etmek şartıyla), hasta refakatinde bulunanlar (en fazla iki kişi), duruşmalara katılması gereken avukatlar, tarımsal zarar ziyan tespiti yapan uzmanlar, iş yeri hekimleri gibi çalışan uzmanlar, nakliyecilerin ikametleri dışındaki tır veya kamyon garajlarındaki araçlarını alabilmeleri için yanlarında bir kişiyle gitmeleri durumunda olanlar, ilçe dışı tarım faaliyetleri için İl Tarım Müdürlüğünden izin almış olanlar, süt üreticileri vb. yöresel ürünlerin satışını yapanlar, mevsimlik tarım işçileri."

Kararın 28 Nisan saat 00.00'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.