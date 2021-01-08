Burdur'un Karamanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Cafer Mahallesi'nde sabah saatlerinde Celal Ergün'e ait park halindeki 20 YS 391 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Burdur'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika