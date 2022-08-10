Burdur merkez Çatalpınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mahmut A. yönetimindeki 15 FF 341 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 KJ 971 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kaldırıma savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülen sürücü tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.