Burdur'da pazar esnafına sıcak süt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da pazar esnafına sıcak süt - Son Dakika

Burdur'da pazar esnafına sıcak süt

6 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, pazar esnafına ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara sıcak süt ikramında bulundu.

Burdur'da pazar esnafına sıcak süt, System.String[]

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, pazar esnafına ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara sıcak süt ikramında bulundu.


Burdur Belediyesi'nin uzun yıllardır geleneksel hale getirdiği sıcak süt ikramı, Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda yapıldı. Pazarcılar Odası Başkanı Tuncay Yiğit'in de katıldığı sıcak süt ikramında, Belediye Başkanı Ercengiz kendi elleriyle vatandaşlara sıcak süt ikramında bulundu


Günlerin çok soğuk geçtiğini belirten Ercengiz, "Sağ olsun pazarcılarımız haftanın 7 günü, 8 farklı pazarda Burdur Halkı'na hizmet etmeye çalışıyor, gayret ediyor. En uygun şekilde taze sebze ve meyveyi, en uygun koşullarda vatandaşımıza sunuyor. Burada, açık pazarda tezgah açan esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün burada buluşma amacımız, 6 yıldır olduğu gibi vatandaşımızın bir bardak süt, bir bardak çorba ile aslında karnını doyurmak değil, içini ısıtmak. Burdur Belediyesi'nin her zaman vatandaşının yanlarında olduğunu hissettirmek. Burada hem pazarcı esnafımızla, hem yurttaşımızla buluşmak, bir sorun varsa yerinde incelemek, çözüm bulabilmek ve vatandaşımızın içinde olmak. Pazarcılar Odası Başkanımızda bugün bu etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi. - BURDUR

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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