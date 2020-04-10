Burdur'da Polis Haftası kutlamaları - Son Dakika

Burdur'da Polis Haftası kutlamaları

Burdur'da, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören şehitlikte devam etti. Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve katılanların şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından tören sona erdi.

Ümit Bitirik şehitlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk polisinin Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türk hukuk sistemine bağlı olarak görev yaptığını söyledi. Bitirik, "Türk polisi Atasının izinde, kanunlara nizamlara saygılı, vatanının, milletinin, devletinin canı pahasına hizmetinde, geçmişten günümüze kadar canı pahasına mücadele etmeye hazır ve ediyor. Bugün de millet olarak yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlerde canı pahasına milletinin hizmetindedir. Yaşadığımız sıkıntıdan dolayı törenimiz biraz mazbut oldu. Şehitlerimizi rahmetle andık, gazilerimize şükranlarımızı sunduk" dedi.

Ümit Bitirik daha sonra kentteki şehit polislerin ailelerini ziyaret etti.