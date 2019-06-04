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Burdur'da protokol camide bayramlaştı

1 saat önce

Burdur'da protokol camide bayramlaştıBurdur'da protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur'da protokol camide bayramlaştı
Burdur'da protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Cami'de kıldı.
Müftü vekili Yüksel Güzel namaz öncesi vaaz etti. Protokol üyeleri namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından cami avlusunda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.
Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri daha sonra Burdur Devlet Hastanesi, huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Şehit Jandarma Komando Er Cüneyt Şen'in ailesini ziyaret etti.
Burdur'da protokol camide bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Burdur, Güncel
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