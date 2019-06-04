Burdur
'da protokol camide bayramlaştı
Burdur'da protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Cami'de vatandaşlarla bayramlaştı.
Burdur Valisi Hasan Şıldak
, AK Parti
milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, Belediye Başkan vekili Arif Pak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Tırtıllı Araç
Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Cami'de kıldı. Müftü
vekili Yüksel Güzel namaz öncesi vaaz etti. Protokol üyeleri namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından cami avlusunda vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.
Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri daha sonra Burdur Devlet Hastanesi
, huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Şehit Jandarma Komando
Er Cüneyt Şen
'in ailesini ziyaret etti.