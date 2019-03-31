Burdur'da Protokol ve Adaylar Oy Kullandı

BURDUR'da Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Deniz Kurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

BURDUR'da Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Deniz Kurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Eşi Fatma Nur Şıldak ile oy kullanmaya gelen Vali Şıldak, Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin ilimizde ve ülkemizde hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum ve şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bilindiği gibi bizim asıl görevimiz seçim güvenliğini sağlamak ve seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde, hoşgörü iklimi içerisinde gerçekleşmesini ilimiz genelinde temin etmektir dedi. Vali Hasan Şıldak, Burdur'da seçim güvenliğini sağlamak için 707 polis, 557 jandarma personeli olmak üzere 1264 personelin görevli olduğunu da belirtti.



MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK AİLESİYLE OY KULLANDI



AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, oyunu eşi Melike ve oğulları Osman ve İhsan Selim ile birlikte Türk Hava Kurumu Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özçelik, Vatandaşımızın, milletimizin yüksek iradesine tekrar başvuruldu. Bu iradeyle inşallah yerel yöneticilerimize vekalet vermiş olacağız. Türkiye yerelle, genelle bir bütün. Halkımızın iradesinin Türkiye demokrasisine güç vereceğine yürekten inanıyoruz diye konuştu.



DENİZ KURT HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM



Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı AK Partili Deniz Kurt, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Fatma, oğlu Ali ve kızı Ece ile birlikte 1052 numaralı sandıkta oy kullandı. Kurt, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Burdur'un geleceğine yön verecek seçimlerde hayırlısıyla oyumuzu kullandık. İnşallah Burdur'a ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Çıkan sonuçları hepimiz saygıyla karşılayacağız dedi.



BAŞKAN ERCENGİZ DEMOKRASİ YARIŞI



Burdur Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, oyunu Özboyacı İlkokulu 1137 numaralı sandıkta eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali ile birlikte kullandı. Başkan Ercengiz, Öncelikle vatandaşlık görevimizi yaptık. Yerel seçimlerin kentimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi yarışı. Seçim döneminde bazı istemediğimiz şeyler olmuş olabilir. Şuna inanıyorum ki 1 Nisan sabahında biz Burdur'da hep beraber kol kola, bu kenti kim yönetirse yönetsin en iyi şekilde yöneteceğine ve dostluk, kardeşlik iklimini bozmadan Burdur'umuzun hak ettiği huzuru, güveni, hoşgörüyü sağduyuyla hep beraber kol kola Burdur'umuz için çalışacağımıza inanıyorum diye konuştu.



MİLLETVEKİLİ GÖKER KIRDIĞIMIZ KALP VARSA ÖZÜR DİLERİM



Oyunu başka bir okulda kullanan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Başkan Ali Orkun Ercengiz'e eşlik etti. Milletvekili Göker, Seçim döneminde dilimizin döndüğünce, ayağımızın yettiğince insanlarımıza ulaşıp projelerimizi anlatmaya çalıştık. Süreç içerisinde gerginlikler olmuştur. Kırdığımız kalp, söylediğimiz bir sözden dolayı gönlü incinen varsa hepsinden özür dilerim. Sonuçların öncelikle ülkemize ve Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum dedi. - Burdur

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