Restoranda 'hesap' tartışması cinayetine 1 tutuklama

BURDUR'da restoranda hesabı yüksek bulup itiraz eden Esat Kani'nin (30) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, 2 arkadaşının da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi Ş.Y. serbest bırakılırken, oğlu A.İ.T.Y. ise tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, birlikte yemek yiyip, içki içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gitti. 1450 TL'lik hesabı yüksek bulup, itiraz eden Esat Kani ve arkadaşları ile işletme sahibi Ş.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kani ve arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açıldı. Esat Kani olay yerinde yaşamını yitirirken 2 arkadaşı ise yaralandı. İhbar üzerine restorana jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BABA SERBEST, OĞLU TUTUKLANDIİşletme sahibi Ş.Y. jandarmaya Esat Kani ve arkadaşlarını kendisinin vurduğunu öne sürdü. Ancak av tüfeği ile ateş açan kişinin Ş.Y.'nin askerden izne gelen oğlu A.İ.T.Y. olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu işlemlerinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.İ.T.Y tutuklanırken, Ş.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Esat Kani'nin cenazesi dün Antalya'da toprağa verilirken, yaralı arkadaşının tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.