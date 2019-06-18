Son Dakika Haberleri: Burdur'da sağanak etkili oldu
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Burdur'da sağanak etkili oldu

56 dakika önce

BURDUR'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen dere taştı, bazı sokak ve caddeler göle döndü.

Burdur'da sağanak etkili oldu, System.String[]
BURDUR'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen dere taştı, bazı sokak ve caddeler göle döndü.
Burdur'da saat 17.00 sıralarında aniden başlayan şiddetli yağışta, kent merkezinden geçen Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle yakındaki cadde ve sokaklar göle döndü. Antalya- Burdur yolunun Antalya kavşağındaki mazgallar, sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle tıkandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgal ve rögarları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, olası su baskınlarına karşı da kent merkezinde önlem aldı. 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde metrekareye 16 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.


- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:26 Kaynak: DHA
Antalya, Burdur, Güncel
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