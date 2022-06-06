Burdur'da sağanak nedeniyle düğün salonunu su basması kameraya yansıdı

Burdur'da etkili olan sağanak sonrası bir düğün salonda yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cumartesi akşam saatlerinde 30 ev ve 1 düğün salonunun zarar gördüğü su baskınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Çendik mevkisindeki bir düğün salonunda sel sularının akışa geçmesi ve davetlilerin masaların üzerine çıkarak şiddetli akan sudan kurtulma anları yer alıyor.
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